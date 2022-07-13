Россия предложила в Стамбуле решение по вывозу зерна из черноморских портов Минобороны РФ: российская делегация в Стамбуле представила предложения по безопасному вывозу зерна

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Российская делегация предложила на переговорах в Стамбуле решение по безопасному вывозу зерна из портов Черного моря, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что участие во встрече принимают представители российского военного ведомства, пишет РИА Новости.

Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса, — сказал Конашенков.

При этом подробности пока не уточняются.

В Стамбуле проходят переговоры делегаций Турции, России и Украины, а также делегации ООН по вопросу транспортировки зерна. Место встречи не раскрывается, она проходит в закрытом режиме.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия вынуждена участвовать в проходящих в Стамбуле переговорах по зерну, чтобы ее не обвинили в массовом голоде. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усиливает позиции своей страны как международного переговорного центра и уже позиционирует Стамбул как единственную площадку, где Украина и РФ могут вообще хоть что-то обсуждать, уверен эксперт.