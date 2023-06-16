Российские военные получили выплаты за сбитые самолеты ВСУ Российским военным выплатили по 300 тысяч рублей за сбитые самолеты ВСУ

Фото: Sergey Popsuevich/Transport Photo Images/Global Look Press

Вертолет Ми-24 ВВС Украины

Российские летчики и операторы средств ПВО в 2023 году получили по 300 тысяч рублей за каждый сбитый самолет и вертолет ВВС Украины, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. Всего было ликвидировано 45 вертолетов и 71 истребитель.

Выплаты по 300 тысяч рублей в 2023 году за каждый из уничтоженных 45 украинских вертолетов и 71 самолет воздушных сил Украины произведены военным летчикам и операторам средств ПВО, — говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие подразделений сухопутных и воздушно-десантных войск, а морские пехотинцы получили по 100 тысяч рублей за каждую уничтоженную единицу бронетанковой техники.

Ранее стало известно, что украинский летчик, два года учившийся в ВВС США, был сбит в одном из первых вылетов. Пилот истребителя МиГ-29 погиб.

Позже газета Politico сообщала, что страны Запада активно обсуждают передачу Украине старых истребителей F-18 наряду с анонсированными F-16. По данным журналистов, на Украину могут отправиться десятки старых, но исправных штурмовиков F-18, которые будут доступны для экспорта.