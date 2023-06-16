Учившийся в ВВС США пилот ВСУ был сбит в одном из первых вылетов Politico: учившийся в ВВС США пилот ВСУ был сбит в одном из первых вылетов

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МиГ-29

Учившийся в ВВС США летчик Вооруженных сил Украины был сбит в одном из первых вылетов, сообщает Politico. Незадолго до этого он окончил двухгодичные курсы подготовки боевых пилотов в США и управлял истребителем МиГ-29.

Издание уточняет, что в марте авиатор с позывным Номад (Кочевник) успешно завершил учебную программу. Спустя два месяца, 2 июня, ВВС Украины в своем Twitter сообщили о его гибели в бою.

2 июня летчик ВВС Украины Владислав Савельев (позывной Кочевник) погиб при выполнении боевого задания. Мы никогда тебя не забудем, — говорится в сообщении.

Ранее газета Politico сообщала, что страны Запада активно обсуждают передачу Украине старых истребителей F-18 наряду с анонсированными F-16. По данным журналистов, на Украину могут отправиться десятки старых, но исправных штурмовиков F-18, которые будут доступны для экспорта.

Позднее стало известно, что правительство Дании близко к принятию решения о подготовке украинских пилотов F-16 на территории страны. Предположительно, курсы начнутся в августе. Сроки и иные детали обучения не раскрывались.