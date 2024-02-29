Российским регионам спишут больше половины долгов по бюджетным кредитам Путин предложил списать регионам две трети долгов по бюджетным кредитам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин предложил списать регионам две трети задолженности по бюджетным кредитам. В ходе своего послания Федеральному собранию он подчеркнул, что такая мера позволит значительно снизить долговую нагрузку на субъекты Федерации, а также поможет им сэкономить около 200 млрд рублей ежегодно. При этом Путин отметил, что сэкономленные средства должны тратиться на конкретные цели.

Обращаю внимание — эти сэкономленные средства должны быть, что называется, «окрашенные» и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и в инфраструктурные проекты, — заявил он.

Глава государства выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе, расположенном в Москве. Основные темы его выступления связаны с вопросами внутренней политики государства в различных сферах жизни, в том числе в сфере образования и медицины.

В частности, Путин отметил, что руководство РФ выделит свыше триллиона рублей на строительство больниц. Кроме того, эти средства будут направлены на ремонт и оснащение уже действующих больниц, поликлиник и государственных медицинских центров. Власти также выделят деньги на проведение капитального ремонта в школах и детских садах.