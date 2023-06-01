Российские военные сорвали попытку ВСУ совершить теракт в Шебекино

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные предотвратили попытку проникновения диверсантов ВСУ на территорию города Шебекино Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что украинские военные были отброшены назад, нарушения границы допущено не было.

Сегодня утром ВС РФ <...> сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области. <...> Украинские террористические формирования <...> предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населенного пункта Новая Таволжанка. <...> В результате активных действий <...> террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены, — рассказали в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что в результате отражения атаки были убиты более 30 бойцов ВСУ, а также уничтожены шесть единиц техники, включая боевую машину РСЗО «Град». Всего ВС РФ были отражены три атаки со стороны украинских военных. Ответным огнем было нанесено 11 ударов по позициям противника.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что российские пограничники ведут бой с диверсантами ВСУ, которые при поддержке танков атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино». В оперштабе региона это сообщение опровергли. Там подтвердили, что украинские войска продолжают обстрелы, но о прорыве диверсантов речи нет. Местных жителей призвали не поддаваться панике.