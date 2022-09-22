Российские военные провели учения по высадке десанта на мысе Челюскин Российские военные провели учения по стрельбе и высадке десанта на мысе Челюскин

Фото: Министерство обороны РФ

Большой десантный корабль «Иван Грен» Северного флота

Российские военные провели учения по стрельбе и высадке десанта на мысе Челюскин, который является самой северной точкой евразийского континента. Учения провела арктическая группировка Северного флота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота РФ.

Главной целью манёвров стала отработка взаимодействия сил и войск флота при противодействии в отдалённых и труднодоступных местах незаконным вооруженным формированиям и диверсионно-разведывательным группам, высадке морского десанта на необорудованное побережье, захвате и обороне плацдарма, — отмечается в сообщении.

Для высадки на необорудованное арктическое побережье использовался большой десантный корабль «Александр Отраковский». Поддержку с моря обеспечивал большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», с борта которого отправлялись на быстроходных лодках штурмовые группы морской пехоты. С воздуха поддержку высадке оказывали корабельные вертолёты Ка-27.

Военнослужащие также отработали тактические действия, захватив береговой плацдарм, позже они совершили пятикилометровый марш вглубь полуострова. Боевые стрельбы на учениях велись из автоматов и пулемётов, миномётов и гранатомётов.

Ранее стало известно, что морские пехотинцы провели учения со стрельбой под Калининградом. В маневрах приняли участие более 500 военнослужащих и около 30 единиц техники. Отрабатывались действия в обороне, в наступлении и при инженерной разведке местности.