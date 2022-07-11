Росстат оценит доходы самых обеспеченных и необеспеченных россиян РБК: Росстат оценит доходы самых обеспеченных и необеспеченных россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти поручили Минэкономразвития и Росстату обеспечить публикацию дополнительных статистических показателей, включая оценку доходов 10% населения с наибольшими и 10% населения с наименьшими доходами. Как пишет РБК, этот показатель будет учитывать текущие изменения в объемах социальных выплат и доходов работников, начиная с итогов за второй квартал 2022 года.

В Росстате подтвердили такие планы, отметив, что сегодня данные о доходах россиян публикуются в разрезе 20-процентных групп. Переход к десятипроцентной разбивке позволит глубже видеть ситуацию с доходами малообеспеченных групп населения и принимать адресные решения. Кроме того, это позволит лучше прогнозировать ситуацию с доходами и расходами и повысит возможности оперативного анализа данных.



Параллельно с публикацией новых показателей власти оценят влияние индексации пенсий, прожиточного минимума и ежемесячных выплат семьям с детьми на снижение уровня бедности в России во втором полугодии 2022 года. Такое поручение было дано Минтруду.

Также сообщается, что по итогам 2021 года уровень бедности составил 11% при целевом показателе 11,4%, а показатель, отражающий степень неравенства в распределении доходов, уменьшился с 0,412 в допандемийном 2019 году до 0,408. По данным Минтруда, на это повлияли единовременные выплаты для детей-школьников и пенсионеров в размере 10 тысяч рублей, ежемесячные пособия и выплаты одиноким родителям.



Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что пособия на детей от восьми до 17 лет в семьях с низкими доходами назначены 3,5 млн несовершеннолетних, общий объем выплат составил порядка 70 млрд рублей. Глава правительства также рассказал, что сотрудники, которые находятся под риском увольнения, проходят переобучение через службы занятости, также для россиян формируются новые временные рабочие места.



