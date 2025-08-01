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01 августа 2025 в 12:34

Раскрыто место встречи Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко встретятся на острове Валаам

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся на острове Валаам, сообщило агентство БелТА. Журналисты отметили, что ранее главы государств трижды посещали вместе это место.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Лукашенко проведут неформальную встречу. Представитель Кремля уточнил, что стороны обменяются мнениями по международным проблемам и вопросам безопасности, а также обсудят развитие двусторонних отношений стран.

До этого Лукашенко назвал Россию самой близкой для Белоруссии страной. Он подчеркнул, что власти республики должны помнить об этом при условиях многополярного мира. Также Лукашенко охарактеризовал Россию как гаранта безопасности для Минска. Президент республики отметил, что если бы в 2020 году обе страны не выстояли, сегодня они бы оказались «лоб в лоб» со всем блоком НАТО.

Россия
Белоруссия
Владимир Путин
Александр Лукашенко
Валаам
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