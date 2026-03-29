Раскрыто, лишится ли Киев помощи из-за слов Трампа о вмешательстве в выборы Сенатор Волошин: ВСУ не лишатся поддержки после слов Трампа о выборах в США

Украина не лишится поддержки после обвинений со стороны президента США Дональда Трампа во вмешательстве в американские выборы, заявил NEWS.ru cенатор РФ от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский и его союзники на Западе готовы на все, чтобы сохранить власть.

То, что вскрывается сейчас относительно махинаций Киева и USAID, выходит за рамки типичной коррупционной деятельности киевского режима. Если информация о попытке перенаправления средств на кампанию Джо Байдена подтвердится, США будет иметь дело с прямым вмешательством иностранного государства в американские выборы, причем при участии структур, которые сами любят читать миру лекции о демократии. При этом иллюзий быть не должно. Союзники режима Зеленского внутри западных стран действуют цинично и системно. Они готовы на все ради сохранения власти и контроля над финансовыми потоками, — сказал Волошин.

Сенатор подчеркнул, что страны Запада продолжают поддерживать украинскую армию. Он добавил, что России не стоит рассчитывать, что ситуация в скором времени может измениться.

Поэтому главный вывод для нас — врага недооценивать нельзя. Запад, задействуя свои разведданные, интеллектуальные мощности и используя Украину как поставщика пушечного мяса и офшорных схем, способен на сложные многоходовые комбинации. И противостоять им можно только с холодной головой и жесткой позицией, — резюмировал Волошин.

Ранее Трамп обвинил Украину в планах помешать ему на выборах президента в 2024 году. Он заявил, что американские спецслужбы перехватили украинские сообщения о заговоре с целью перенаправления средств на переизбрание Джо Байдена.