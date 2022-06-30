Путин заявил о попытке подменить международное право диктатом

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Президент России Владимир Путин

Доминирование одной страны в мире опасно и порождает системные риски, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости. Также он отметил, что демократический и справедливый мир должен быть устроен на принципах уважения и доверия между странами. Глава государства добавил, что международное право нуждается в развитии, а не отмене, но сейчас оно подменяется диктатом и намеренным отказом некоторых стран от принципов гуманизма и справедливости.

Словом, доминирование одной страны или группы стран на мировой арене не только непродуктивно, но и опасно и неизбежно порождает масштабные, системные риски, — заявил глава государства.

Кроме того, по мнению Путина, международное право нуждается в развитии, а не отмене. Он добавил, что сейчас оно подменяется диктатом и намеренным отказом некоторых стран от принципов гуманизма и справедливости. Президент отметил, что кризисы рождаются не из-за пороков, якобы присущих праву, а из-за попыток заменить международные нормы национальной юрисдикцией отдельных государств.

Ранее Путин напомнил, что СССР победил нацистскую Германию не только на фронтах, но и за счёт экономической мощи России, которая противостояла промышленному потенциалу Германии и почти всей Европы, которую нацисты на тот момент захватили.