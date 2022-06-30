Путин заявил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку Путин заявил о просчётах коллективного Запада по ситуации в мире и своём влиянии на него

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад сам себя загнал в ловушку, так как не смог предвидеть тенденции, которые станут способствовать снижению его глобального доминирования. Об этом глава государства сказал на выступлении в штаб-квартире СВР по случаю 100-летия российской разведки, пишет ТАСС.

Российский лидер отметил, что приоритетом службы является стратегическое прогнозирование развития международных процессов.

Коллективный Запад загнал себя в ловушку, — заявил Владимир Путин.

По его словам, причиной стала неспособность Запада проанализировать ситуацию в мире и ослабление своего влияния. Попытки западных стран игнорировать объективные изменения в мире повышают риск непродуманных и импульсивных действий с их стороны.

Президент добавил, что в мире у России есть много единомышленников, которые думают так же, как она. Они тоже хотят идти своей дорогой, но некоторые боятся поднять головы и сказать об этом вслух.

Ранее Владимир Путин заявил, что повышение цен на продовольственных рынках связано с тем, что западные страны из-за пандемии коронавируса напечатали большую массу денег и начали сгребать по всему миру продовольственные товары. США и их союзники на данный момент покупают больше, чем продают.