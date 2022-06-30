Путин: Запад сгребает продовольствие с мировых рынков

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Повышение цен на продовольственных рынках связано с тем, что западные страны из-за пандемии коронавируса напечатали большую массу денег и начали сгребать по всему миру продовольственные товары, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит РИА Новости, США и их союзники на данный момент покупают больше, чем продают. Глава государства добавил, что в наихудшем положении из-за этого оказались развивающиеся страны.

Покупают больше, чем продают. Денег напечатали, раздали доллары и покупают продовольствие. Цены выросли, и развивающиеся страны оказались в самом наихудшем положении, — сказал Путин.

Ранее стало известно, что санкции, введенные в отношении России Западом, обрушили экономику Шри-Ланки. В стране дефицит газа, резко подорожали продукты, а население вынуждено экономить на еде.

В свою очередь президент Молдавии Майя Санду заявила, что ситуация на Украине приводит к росту цен на зерно, что влечет за собой подорожание остальных продуктов питания. По этой причине продовольственная безопасность республики находится под угрозой, подчеркнула она.