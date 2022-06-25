Санду заявила об угрозе продбезопасности Молдавии из-за ситуации на Украине

Фото: Reiner Zensen via imago-images.de/Global Look Press

Майя Санду

Ситуация на Украине приводит к росту цен на зерно, что влечёт за собой подорожание остальных продуктов питания. По этой причине продовольственная безопасность Молдавии находится под угрозой, заявила президент республики Майя Санду в эфире телеканала Prime.

Продовольственная безопасность страны находится под угрозой из-за всего, что происходит, мы находимся в ситуации, когда Украина не может заниматься экспортом, <…> и это может привести к резкому росту цен на международном рынке, — сказала глава государства.

Она добавила, что Молдавия старается помочь Украине в экспорте зерна через свою железную дорогу и морской порт. Однако этого недостаточно, поскольку республика не может заменить тех мощностей, которыми Украина располагала благодаря своим портам на юге.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что глобальная торговля погрязла в спорах, разрушаются производственные и логистические цепочки. Серьезнее всего разбалансирован рынок продовольствия. При этом он подчеркнул, что данная ситуация возникла не в последнее время и не является последствием спецоперации на Украине. Он указал на то, что Запад усугубляет положение, дестабилизируя сельхозпроизводства, вводя санкции против российских и белорусских удобрений и затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна.

Путин также отметил, что Россия готова обеспечить бесперебойную перевозку украинского зерна, однако не хватает конструктивной позиции Киева. ВСУ должны обеспечить свободный проход судов, разминировав порты отгрузки и близлежащую акваторию.