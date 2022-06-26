Антироссийские санкции обрушили экономику Шри-Ланки

Фото: Ajith Perera/XinHua/Global Look Press

Экономический кризис в Шри-Ланке

Санкции, введённые в отношении России Западом, обрушили экономику Шри-Ланки. В стране дефицит газа, резко подорожали продукты и население вынуждено экономить на еде, сообщает URA.RU.

По словам жителей Шри-Ланки, они ежедневно по 12 часов проводят в очередях за газом. Из-за дефицита топлива им приходится готовить пищу на костре.

Основная часть населения страны голодает. Продукты питания подорожали в десятки раз. Девять из десяти семей вынуждены экономить на них и ограничивать себя в пище.

Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что страна не может обойтись без российских энергоносителей. Она будет вынуждена возобновить их импорт, если не найдёт других источников поставок. Глава правительства также отметил, что Россия предложила республике пшеницу. Власти могут воспользоваться этим предложением, поскольку продовольственный кризис грозит затянуться до 2024 года.