Путин заявил, что Запад использует Украину как пушечное мясо

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Президент РФ Владимир Путин

Страны Запада превратили Украину в свою колонию, а ее народ — в пушечное мясо, заявил президент России Владимир Путин в обращении к главам оборонных ведомств стран ШОС и СНГ. По его мнению, сейчас украинские граждане «используются Западом как таран против России».

На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы, поощрял геноцид и террор в Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию. И сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, — сказал Путин.

Как считает президент России, дальнейшие поставки оружия и боеприпасов на Украину, а также переправка иностранных наемников толкает Киев на самоубийственный путь.

По словам Путина, для сдерживания иных моделей развития общества Запад вводит незаконные санкции, устраивает цветные революции и разжигает военные конфликты. Соединенные Штаты в попытке расширить НАТО разрушили стратегическую стабильность в мире, подчеркнул российский лидер.

Характер и масштаб современных угроз предъявляет повышенные требования к нашему взаимодействию по линии оборонных ведомств. Необходимо сообща работать над формированием более гибкой и устойчивой системы безопасности и сотрудничества, адекватной нынешним вызовам, а она может быть основана не на каких-то мифических неписаных правилах, которых никто не видел, не на чьем-то доминировании и монополизме, а только на международном праве и уважении интересов друг друга, — резюмировал глава государства.

Ранее Путин заявил, что страны Запада активно распространяли на Украине псевдоценности, в результате чего она стала «анти-Россией». По его мнению, западные лидеры сеяли ненависть среди украинцев, а параллельно с этим «подносили фитиль» к РФ, желая ее распада. По словам главы государства, столкновение с Украиной для России было неизбежно, вопрос был лишь во времени. Российский лидер подчеркнул, что если бы армия не пошла в наступление в феврале 2022 года, то сейчас страна находилась бы в куда худшем для нее положении.