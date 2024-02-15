Путин высказался по поводу здоровья Байдена Путин отказался комментировать состояние здоровья Байдена

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, так как он не врач. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава государства вспомнил, что встречался с американским лидером в Женеве три года назад. Тогда некоторые уже говорили, что политик недееспособен, но ничего такого российский глава не увидел, передает пресс-служба Кремля.

Я не врач. И не считаю себя вправе давать какие-то комментарии на этот счет. <...> Я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, три года, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не видел, — сказал Путин.

Ранее первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Байден не контролирует свои слова и свое поведение, что вызывает беспокойство не только у американцев, но и во всем мире. В беседе с NEWS.ru он уточнил, что руководителем страны с огромным ядерным потенциалом не может быть спонтанный человек.

До этого бывший врач Белого дома, сенатор-республиканец Ронни Джексон уведомил, что отчет спецпрокурора Роберта Хёра подтверждает серьезные проблемы со здоровьем у президента Джо Байдена. Он признался, что знал об этом давно, причем Байдену становится с каждым днем все хуже. По словам специалиста, американский лидер давно не тот человек, каким был при президентстве Барака Обамы.