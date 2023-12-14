Путин высказался об аресте журналиста Гершковича Путин: Гершковичу продлили содержание под стражей по решению суда

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Эван Гершкович

Американский репортер газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович находится под арестом в соответствии с решением суда, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Таким образом российский лидер прокомментировал слова иностранной журналистки о том, что Гершкович находится в тюрьме «без суда и следствия».

Вы упомянули, что вашему коллеге продлили содержание под стражей по решению суда, соответственно, говорить о том, что это сделано без суда и следствия, некорректно, — подчеркнул президент.

Также глава РФ отметил, что Россия не отказывается от диалога с США по поводу обмена Гершковича и Пола Уилона, который тоже является американцем и осужден за шпионаж. Он добавил, что Москва ждет предложений от Вашингтона, которые устроят обе стороны. Также российский лидер заявил, что гражданам США следовало бы не совершать правонарушений.

Мы готовы вернуть граждан США, заключенных под стражу, на родину. Но условия должны быть взаимоприемлемыми. Американская сторона должна нас услышать, — заключил Путин.

В четверг, 14 декабря, Московский городской суд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Апелляционные жалобы адвокатов остались без удовлетворения. Гражданин США останется под стражей до 30 января 2024 года.

Корреспондент московского бюро американской газеты Эван Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии следствия, он собирал информацию о деятельности одного из оборонных предприятий. А Пола Уилана в июне 2020 года суд признал виновным в шпионаже против России, его приговорили к 16 годам колонии строгого режима.