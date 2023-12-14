Обвиняемого в шпионаже американского журналиста оставили в московском СИЗО Суд оставил обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича в СИЗО

Фото: moscowcourts

Эван Гершкович

Московский городской суд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили в пресс-службе суда. Таким образом, апелляционные жалобы адвокатов остались без удовлетворения. Гражданин США проведет под стражей до 30 января 2024 года.

14 декабря 2023 года Московский городской суд оставил постановление Лефортовского районного суда города Москвы от 28.11.2023 о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Эвана Гершковича без изменения, апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Корреспондент московского бюро The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии следствия, он собирал информацию о деятельности одного из оборонных предприятий.

На прошлой неделе руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США передали России новое существенное предложение по обмену осужденного за шпионаж Пола Уилана и арестованного по аналогичному обвинению журналиста Гершковича. Однако, по его словам, это предложение было отвергнуто Москвой. Раскрывать детали предложения он не стал. При этом подчеркнул, что у Вашингтона есть каналы для контактов с Москвой и Штаты продолжат добиваться освобождения своих граждан.