Путин: в России в разы вырос экспорт и снизился импорт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последний год российская экономика увеличила экспорт своей продукции и снизила показатели импорта, сообщил президент России Владимир Путин во время визита на Тульский завод железнодорожного машиностроения, передает РИА Новости. По его словам, страна особенно активно сейчас поставляет в другие государства сельхозпродукцию и борется за рынки сбыта.

Экспорт вырос в разы. А импорт, как раз наоборот, сократился, — заявил Путин.

В конце марта американская корпорация Cargill, являющаяся одним из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспорт зерна из России. Она прекратит отгрузку продовольствия со следующего сельскохозяйственного сезона, начинающегося с 1 июля 2023 года. О своих планах компания письмом проинформировала Минсельхоз России.

В марте 2023 года Минпромторг расширил перечень продукции, поставляемой в Россию с помощью параллельного импорта. В реестре оказались товары IKEA и производители игрушек Hasbro и Mattel. Также в списке косметика, запчасти и бытовая техника. Постановление о параллельном импорте действует с марта 2022 года.