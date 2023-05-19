Путин уволил замглавы МИД по вопросам противодействия терроризму Путин освободил от должности замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Причины такого решения не уточняются.

Освободить Сыромолотова Олега Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму, — говорится в документе.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что замглавы Министерства обороны России Михаил Мизинцев ушел в отставку. Военкор подчеркнул, что не знает о причинах увольнения генерала, отметив, что формулировка «не справился» к нему не подходит. Министерство обороны России пока не комментировало эту информацию.

Позже сообщалось, что глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, автор реформы пожарного надзора генерал-лейтенант Ринат Еникеев подал рапорт об увольнении. По неподтвержденной информации, документ был подписан в конце апреля.