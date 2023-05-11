Автор реформы пожарного надзора подал рапорт об увольнении Автор реформы пожарного надзора Еникеев подал рапорт об увольнении

Глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, автор реформы пожарного надзора генерал-лейтенант Ринат Еникеев подал рапорт об увольнении, сообщает РБК со ссылкой на источники. По неподтвержденной информации, документ был подписан в конце апреля.

Указа об увольнении еще не было, но руководитель департамента уже попрощался со своими сотрудниками, — сообщил собеседник РБК.

Некоторые источники сообщают, что рапорт был написан по собственному желанию после поступившей Еникееву рекомендации руководства министерства.