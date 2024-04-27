Путин спрогнозировал рост ВВП к концу года Путин заявил, что рост ВВП России может превысить 3% по итогам года

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Президент РФ Владимир Путин

Рост валового внутреннего продукта России может составить более 3% по итогам 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. По его словам, за первые два месяца ВВП увеличился на 6% в годовом выражении. Глава государства подчеркнул, что реальное состояние российской экономики позволяет улучшать прогнозы развития, передает ТАСС.

Уже сейчас мнoгие эксперты говорят о том, что по итoгам текущего года ВВП России мoжет прибавить более 3%, — сказал Путин.

Он добавил, что в России постепенно замедляется инфляция. Как отметил Путин, особенно важно, что наблюдается замедление инфляционных ожиданий, в том числе россиян. По словам президента, речь идет об оценках и предположениях, как будут себя вести цены в будущем.

Ранее Банк России спрогнозировал возвращение годовой инфляции к целевому уровню в 4% к 2025 году. По результатам текущего года она ожидается на уровне 4,3–4,8%. Как подчеркнули в Центробанке, проводимая денежно-кредитная политика способствует процессу дезинфляции в экономике.

Экономист Александр Абрамов ранее рассказал, что для защиты сбережений от инфляции можно использовать краткосрочные вклады. По словам эксперта, в условиях повышенной ключевой ставки проценты для таких депозитов будут максимальными. Кроме этого, как подчеркнул Абрамов, можно заняться инвестициями.