Центробанк ухудшил прогноз по инфляции на 2024 год ЦБ: годовая инфляция в России снизится до 4,3-4,8% в 2024 году

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Банк России прогнозирует, что годовая инфляция в стране вернется к целевому уровню в 4% к 2025 году, сообщается на сайте регулятора. По результатам 2024 года она ожидается на уровне 4,3-4,8%.

Регулятор отметил, что проводимая денежно-кредитная политика способствует процессу дезинфляции в экономике. В марте текущий рост цен с учетом сезонности снизился до 4,5% на год, после 6,3% в феврале.

Инфляционные ожидания демонстрируют разнонаправленную динамику, но в целом остаются на повышенных уровнях. В апреле инфляционные ожидания населения продолжили снижаться. Ценовые ожидания предприятий, напротив, немного выросли после нескольких месяцев снижения, — говорится в сообщении.

Также Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Решение объясняется тем, что текущее инфляционное давление остается высоким. В Центробанке отметили, что внутренний спрос все еще превышает возможности расширения предложения. Из материалов регулятора также следует, что он повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 году до 15–16%, хотя ранее прогноз был на уровне 13,5–15,5%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ключевая ставка Центробанка России со временем снизится, на что указывают объективные тенденции в экономике. По его словам, также изменится уровень плавающих ставок на выдачу кредитов с развитием госпроектов.