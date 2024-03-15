Россиянам дали советы, как защитить сбережения от инфляции Экономист Абрамов: краткосрочные вклады помогут защититься от инфляции

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Чтобы защитить сбережения от инфляции, можно использовать краткосрочные вклады, заявил заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов. В разговоре с Lenta.ru экономист подчеркнул, что в условиях повышенной ключевой ставки проценты для таких депозитов будут максимальными.

Самое простое — это держать деньги на краткосрочных депозитах срочностью три месяца. Это будет означать, что ставки будут максимальные для таких депозитов в условиях повышенной ключевой ставки, — пояснил эксперт.

Кроме того, можно заняться инвестициями. Некоторые биржевые фонды в ситуации повышенной ключевой ставки показывают высокие доходы и при этом представляют низкие риски. Абрамов уточнил, что доходность при этом будет выше депозитной. При желании можно рассмотреть акции, но, по словам экономиста, это не лучший вариант.

Экономист Михаил Беляев ранее порекомендовал хранить в виде наличных половину ежемесячного дохода. По его словам, эти деньги не следует тратить на импульсивные покупки, они должны оставаться для непредвиденных ситуаций. Наличные при этом необязательно постоянно носить с собой.