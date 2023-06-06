Путин сменил замглавы Минюста Путин назначил Елену Ардабьеву новым замглавы Минюста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Елены Ардабьевой на пост нового замминистра юстиции России, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Незадолго до этого российский лидер освободил от должности Алису Безродную.

Назначить Ардабьеву Елену Анатольевну заместителем министра юстиции РФ, освободив ее от занимаемой должности, — говорится в указе Путина.

Уточняется, что ранее Ардабьева руководила департаментом экономического и гражданского законодательства России.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Алисы Безродной от должности заместителя министра юстиции 30 мая. В Минюсте пояснили, что Безродная курировала департамент экономического законодательства и департамент регистрации ведомственных правовых нормативных актов и покидает министерство в связи с переходом на другую работу.

В конце мая Путин назначил Сергея Бутина заместителем министра иностранных дел РФ. До этого Бутин занимал пост директора генерального секретариата МИД.