Путин уволил замглавы Минюста Путин освободил Алису Безродную от должности замминистра юстиции

Фото: Минюст России

Алиса Безродная

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Алисы Безродной от должности заместителя министра юстиции. Документ за подписью главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу с момента подписания.

Освободить Безродную Алису Сергеевну от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации, — говорится в документе.

В Минюсте пояснили РИА Новости, что Безродная курировала департамент экономического законодательства и департамент регистрации ведомственных правовых нормативных актов и покидает министерство в связи с переходом на другую работу.

Алиса Безродная работала в Минюсте на разных должностях с 2010 года, в 2016–2019 годах возглавляла департамент регистрации нормативных правовых актов. Указом президента в 2019 году была назначена заместителем главы ведомства. За многолетнюю добросовестную службу ее наградили медалью Михаила Сперанского.

Ранее Путин уволил замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Причины такого решения не уточнялись.