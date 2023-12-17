Путин: Россия не обменяет свой суверенитет на колбасу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Россия не может отдать свой суверенитет в обмен на колбасу, как это делают некоторые страны, и стать чьим-то сателлитом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на XXI съезде партии «Единая Россия». По словам главы государства, которые передает корреспондент NEWS.ru, Россия будет самодостаточной, суверенной державой или вовсе перестанет существовать.

Все решения мы будем принимать только сами. Без чужих подсказок из-за рубежа. Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом, — отметил Путин.

Президент добавил, что главным для России являются судьба и интересы страны, а также счастье, надежды и мечты русских детей. По словам Путина, право и жизненная необходимость РФ — быть сильной, а все второстепенное, что разъединяет людей, необходимо отбросить в сторону.

Ранее Путин заявил, что жители многих городов Европы и даже США поддерживают Россию и считают ее действия правильными. По словам российского лидера, Москва ведет борьбу за свои национальные интересы и при этом не затрагивает чужие. Путин подчеркнул, что РФ не боится отстаивать собственные интересы, и это понимают люди по всей планете.