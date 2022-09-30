Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала сильнее и ее ждет победа, об этом глава государства сообщил в ходе митинг-концерта в поддержку присоединения новых территорий к РФ в Москве на Красной площади. Он отметил, что сила страны — в правде. Путин добавил, что бойцы в ходе спецоперации героически защищают Донбасс. Россия сделает все, чтобы поддержать новые территории и их безопасность, уверен президент.
Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде — сила. А значит победа. Победа будет за нами!, — сказал Путин.
Сегодня днем Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы субъектов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.
Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.