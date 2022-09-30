Антон Соловьев

Путин рассказал, в чем сила России Путин: за нами правда, а в правде — сила

30 сентября 2022 в 19:25

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей