Путин продлил ответные меры на продовольственное эмбарго до конца 2024 года

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Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2024 года ответные меры, которыми в 2014 году было введено продовольственное эмбарго, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Предыдущий срок по импортным ограничениям в продовольственном секторе был установлен до 1 января 2024 года.

Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года, — говорится в указе.

Ограничения касаются сельхозпродукции, сырья и продовольствия, странами происхождения которых являются США, государства ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн и другие. При этом Путин отмечал, что эти ограничения не являются санкциями — их стоит называть «ответными мерами».

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона. В дипведомстве заявили, что из-за действий западных стран деятельность Совета с марта 2022 года фактически парализована. При этом в МИД отметили, что Россия продолжит реализовывать свои национальные задачи на севере и останется открытой для сотрудничества с теми странами, которые настроены конструктивно.