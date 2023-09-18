Россия покидает Совет Баренцева/Евроарктического региона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона, сообщили в МИД РФ. В дипведомстве заявили, что из-за действий западных стран деятельность Совета с марта 2022 года фактически парализована. При этом в МИД отметили, что Россия продолжит реализовывать свои национальные задачи на севере и останется открытой для сотрудничества с теми странами, которые настроены конструктивно.

В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР. Соответствующее послание министра иностранных дел России С. В. Лаврова 18 сентября 2023 года направлено мининдел стран — членов организации, Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в Международный Баренцев секретариат в г. Киркенес (Норвегия), — говорится в официальном заявлении российского МИД.

В МИД заявили, что финляндское председательство нарушило принцип ротации и отказалось передавать России руководство в Совете. Всю ответственность за развал Баренцева сотрудничества российская дипломатия возложила на североевропейских соседей.

9 марта государства Северной Европы и ЕС заявили о приостановке сотрудничества с Россией в рамках Совета. Инициатива была основана в 1993 году как площадка для совместного развития региона и сотрудничества.