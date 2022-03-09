Государства Северной Европы и ЕС заявили о приостановке сотрудничества с Россией в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), сообщает ТАСС. Совет был основан в 1993 году как площадка для совместного развития региона и сотрудничества.

Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и ЕС не имеют иного выбора, кроме как приостановить деятельность, в которую вовлечена Россия, в Баренцевом/Евроарктическом сотрудничестве, — сообщается в заявлении.

Финская промышленная компания UPM приостановит деятельность фанерного комбината в Новгородской области, а также прекратит закупки древесины из России, сообщается на сайте концерна. В компании отметили, что UPM продолжит выполнять свои зарплатные обязательства перед российскими сотрудниками.

Ранее многие зарубежные компании и производители заявили, что останавливают свою деятельность в России. О временном закрытии бизнеса уже объявили компании PepsiCo, Coca-Cola, Levi's, Uniliver, Procter & Gamble, Puma и многие другие.