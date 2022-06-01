Путин призвал вернуть звание «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуть почетное звание «Мать-героиня», сообщает РИА Новости. По его словам, после того как почетное звание будет восстановлено, выплата женщинам, получившим его, составит 1 млн рублей.

И в целом условились серьезно обновить и расширить положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей. В том числе вернуть, хочу вот это подчеркнуть особо, вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание «Мать-героиня», — сказал Путин.

Также российский лидер заявил о необхoдимости установить единовременную выплату за медаль многoдетным семьям по 200 тысяч рублей, при ордене «Родительская cлава» — по 500 тысяч рублей.

Ранее Путин заявил, что многодетная семья должна утвердиться в России как норма и поддерживаться государством. По его словам, это базовый ответ на демографические вызовы, с которыми сталкивается страна. Он также подчеркнул, что семьи с большим количеством детей являются в России исторической традицией, которую необходимо возрождать, ведь она «востребована нашим современным развитием».