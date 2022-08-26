Путин потребовал наладить техобслуживание самолетов Sukhoi Superjet

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин потребовал наладить техническое обслуживание пассажирских самолетов Sukhoi Superjet в ходе встречи с гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским, сообщает РИА Новости. Российский глава подчеркнул, что самолет должен быть обеспечен необходимыми запчастями. Александровский, в свою очередь, назвал этот вопрос ключевым.

Нужно наладить обслуживание, запчасти, чтобы все это было, — заявил Путин.

Гендиректор «Аэрофлота» согласился со словами российского главы, указав на необходимость производства и эффективной эксплуатации Sukhoi Superjet. По мнению Александровского, самолет должен «летать качественно».

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер. На борту самолета могут поместиться 98 пассажиров. Первый полет на лайнере состоялся в мае 2008 года. Спустя три года разработку российских инженеров запустили в эксплуатацию.

Ранее стало известно, что пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов (НИИЭМП), входящий в состав госкорпорации «Ростех», разработал электронику для комплексов связи российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Устройства позволят полностью заменить американские аналоги. Изделия прошли испытания.