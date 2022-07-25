Для самолетов Superjet и МС-21 создали российскую электронику Ростех создал электронику для комплексов связи самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лайнер Sukhoi Superjet 100

Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов (НИИЭМП), входящий в состав госкорпорации «Ростех», разработал электронику для комплексов связи российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга. Устройства позволят полностью заменить американские аналоги. Изделия прошли испытания.

Холдинг «Росэлектроника» разработал электронные компоненты для связного оборудования самолетов Superjet и МС-21. Технические параметры новых устройств позволяют полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи, — сообщили в компании.

Устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электроцепей в радиолокационном и связном оборудовании судов. Предприятие выразило готовность выпускать 1500 таких изделий ежегодно и кратно нарастить производственные мощности в случае появления дополнительных заказов.

Ранее министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что «Аэрофлот» скоро получит новые МС-21. Он подчеркнул, что лайнеры отличаются большими иллюминаторами, вместительными багажными полками и просторным салоном.