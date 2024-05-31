Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Путин указом отправил в отставку губернатора Самарской области Азарова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Согласно документу на портале правовой информации, врио главы региона назначен Вячеслав Федорищев.

В указе говорится, что он вступает в силу со дня его подписания — 31 мая. Дмитрий Азаров уже сообщал об уходе с поста главы региона.

Бывший губернатор Самарской области ранее записал видеообращение. В ролике Азаров отметил, что завершен большой этап работы. По его словам, основные цели, которые были определены шесть лет назад, достигнуты. Азаров подчеркнул, что принял решение завершить свою работу в должности губернатора.

Пост главы региона он занимал с сентября 2017 года. Ранее Азаров являлся главой Самары и членом Совета Федерации от области.

Владимир Путин ранее наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Регион регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Также на церемонии награждения президент вручил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко знак Героя Труда России.

Путин наградил и председателя Госдумы Вячеслава Володина. Политик получил орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Такая же награда досталась мэру Москвы Сергею Собянину.