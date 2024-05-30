Губернатора Белгородской области наградили орденом Мужества

Фото: kremlin.ru

Вячеслав Гладков

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, чей регион подвергается обстрелам со стороны ВСУ, информирует "Интерфакс". Кроме того, на церемонии награждения глава России вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко знак Героя Труда России.

Также Путин наградил председателя Государственной Думы Вячеслава Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Кроме того, такую награду получил мэр Москвы Сергей Собянин. Звезды Героя России был удостоен ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагимпаша Садыков, отметивший 100-летний юбилей.

Ранее Гладков сообщил, что украинские военные атаковали частный дом в селе Зозули Борисовского района Белгородской области с помощью беспилотника-камикадзе. В результате удара одна женщина получила осколочное ранение левой голени, а другая — контузию. Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь на месте, от госпитализации жильцы отказались. При детонации беспилотника в доме выбило окна, а также были посечены фасад, кровля и веранда.