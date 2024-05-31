Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уходит в отставку. Глава региона опубликовал соответствующее видеообращение, где рассказывает, что покидает свой пост, информирует НТВ.
Завершен большой этап работы. Основные цели, которые мы определили вместе с вами шесть лет назад, достигнуты. Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора, — поделился Азаров.
На посту главы региона он пребывал с сентября 2017 года. Ранее Азаров был главой Самары и членом Совета Федерации от области.
В Екатеринбурге ранее произошел конфликт между депутатом местного парламента Александром Колесниковым и вице-мэром города Андреем Корюковым. Первый призвал оппонента «убрать металл в голосе». Вице-мэр выступал в парламенте. Колесников призвал не отвечать ему «в таком тоне». Также он назвал депутатов «лучшими людьми города», а вице-мэра «назначенным чиновником».
Президент России Владимир Путин ранее принял отставку единственной женщины-губернатора в стране Натальи Комаровой. Глава государства подписал соответствующий указ. Комарова занимала пост губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.