Губернатор Самарской области сообщил об уходе в отставку Губернатор Самарской области Азаров объявил об отставке с посты главы региона

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Азаров

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уходит в отставку. Глава региона опубликовал соответствующее видеообращение, где рассказывает, что покидает свой пост, информирует НТВ.

Завершен большой этап работы. Основные цели, которые мы определили вместе с вами шесть лет назад, достигнуты. Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора, — поделился Азаров.

На посту главы региона он пребывал с сентября 2017 года. Ранее Азаров был главой Самары и членом Совета Федерации от области.

В Екатеринбурге ранее произошел конфликт между депутатом местного парламента Александром Колесниковым и вице-мэром города Андреем Корюковым. Первый призвал оппонента «убрать металл в голосе». Вице-мэр выступал в парламенте. Колесников призвал не отвечать ему «в таком тоне». Также он назвал депутатов «лучшими людьми города», а вице-мэра «назначенным чиновником».

Президент России Владимир Путин ранее принял отставку единственной женщины-губернатора в стране Натальи Комаровой. Глава государства подписал соответствующий указ. Комарова занимала пост губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.