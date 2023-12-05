Президент России Владимир Путин на вопрос о самом теплом воспоминании детства вспомнил, как мама поставила его в угол. Соответствующую тему подняли на заседании наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи в Пятигорске. Глава государства рассказал, что родительница отправила его в угол за какой-то проступок. Затем в течение некоторого времени, проходя мимо, мать «грозно смотрела и спрашивала», будет ли он извиняться.
Короче, закончилось тем, что она начала целовать меня, сама вытащила из угла. Этим все закончилось. Но как она это делала — это отдельный разговор, — поделился президент.
Ранее Путин делился своим опытом дайвера, отметив, что погружения на глубину пять метров для него вполне достаточно. Он уточнил, что говорит о погружении с аквалангом, потому что на батискафе он погружался намного глубже.
До этого президент вспомнил свои детские тренировки и рассказал, в какой момент решил бросить бокс и окончательно перейти в борьбу. Отправной точкой для такого решения, по его словам, стала травма носа.
Кроме того, российский лидер рассказывал, что в прошлом учился верховой езде и однажды упал с лошади. Президент признался, что в месте падения были опилки, поэтому приземляться было «достаточно комфортно». Путин добавил, что велел личному оператору, снявшему инцидент, сохранить эту запись.