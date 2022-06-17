Путин перенес выступление на ПМЭФ из-за мощных хакерских атак Песков: Путин перенес на час выступление на ПМЭФ из-за DDoS-атак

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин решил перенести на час выступление на ПМЭФ из-за мощных DDoS-атак. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. Он уточнил, что за 60 минут техническим специалистам удастся устранить неполадки с проходом на пленарное заседание ПМЭФ по бейджам, а также ликвидировать последствия хакерских взломов и починить системы аккредитации.

К сожалению, там [на ПМЭФ] возникла заминка с получением бейджей, с подтверждением прохода и так далее, на основную планерку. Специалисты сейчас работают над тем, чтобы эту проблему устранить, она устраняемая, мы это починим, но на это потребуется время. В этой связи президент принял решение перенести свое выступление на час, — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Путин появится на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 14:00 мск, на сцене также будет присутствовать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Песков не исключил встречу президента с главами Донецкой и Луганской народных республик на форуме.

До этого Песков рассказал, что президент России лично участвует в подготовке выступления на ПМЭФ-2022 и относится к этому очень ответственно. По его словам, Путин в ходе выступления будет говорить о происходящем в стране и мире, а также о влиянии санкций на российскую экономику.