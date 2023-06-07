Путин: в 2023 году ВВП России вырастет, а мировая экономика упадет Путин заявил, что ВВП России может вырасти на 1-2% в 2023 году

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам нынешнего года может увеличиться, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, мировая экономика при этом продолжит замедляться.

По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1-2%. При этом важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности, – подчеркнул президент.

В целом Путин назвал повестку предcтоящего ПМЭФ традиционно насыщенной и содержательной, включающей широкий круг актуальных и значимых тем. Президент также отметил, что роcсийское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических рeалиях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отказывался называть имена потенциальных участников ПМЭФ из недружественных стран, поскольку этих предпринимателей «живьем съедят». При этом он отметил, что многие владельцы бизнеса из западных стран интересуются мероприятием. Также представитель Кремля подтвердил, что кандидатура модератора пленарной сессии уже утверждена.