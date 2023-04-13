Песков отказался назвать возможных западных участников ПМЭФ

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Дмитрий Песков

Многие бизнесмены, представляющие недружественные государства, проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не стал уточнять, о ком именно идет речь, передает ТАСС. Песков аргументировал свою позицию тем, что этих предпринимателей при упоминании «живьем съедят».

Даже если они будут, мы не можем о них говорить, потому что, если мы об этом скажем, их просто живьем съедят. Но тем не менее многие представители бизнеса из недружественных стран проявляют большой интерес, — сказал представитель Кремля.

Также журналисты спросили его, определилась ли уже кандидатура модератора пленарной сессии ПМЭФ. Песков ответил на этот вопрос утвердительно. При этом называть имя пресс-секретарь главы государства не стал.

ПМЭФ пройдет в 2023 году 14-17 июня. В пленарном заседании форума традиционно принимает участие президент Владимир Путин. Как уже говорил глава государства, одной из ключевых тем на форуме станет рынок труда.

В 2022 году ПМЭФ прошел с 15 по 18 июня, в нем приняли участие 14 тысяч человек из 130 стран. Как указывают организаторы форума, он подтвердил статус мировой площадки обсуждения глобальных вопросов мирового устройства, что особенно важно в условиях растущей многополярности.