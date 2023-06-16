Путин объявил минуту молчания в память о Берлускони

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони. Он назвал политика «очень светлым человеком» и «без всякого преувеличения личностью мирового масштаба».

Я прошу прощения у аудитории. Я бы попросил почтить его память минутой молчания, — сказал Путин, после чего, отодвинув микрофон, встал с кресла.

Вместе с российским лидером со своих мест поднялись все присутствующие в зале.

Берлускони умер 12 июня в больнице на 87-м году жизни. В апреле итальянские СМИ писали, что врачи диагностировали у экс-премьера лейкемию. Всего он провел в медучреждении 45 дней, его выписали 19 мая. Однако 9 июня политик снова попал в больницу, его госпитализировали в миланский госпиталь «Сан-Раффаэле» спустя три недели после выписки.

14 июня в кафедральном соборе Милана, в храме Рождества Девы Марии состоялась церемония прощания с Берлускони. На траурном мероприятии присутствовали в том числе президент Серджо Маттарелла и другие руководители страны. Берлускони проводили аплодисментами.