Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни Экс-премьер Италии Берлускони умер в возрасте 86 лет

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни. Политик умер в больнице, сообщило издание Corriere della Sera.

Смерть бывшего премьера констатировали в больнице в Милане. В последние месяцы Берлускони испытывал проблемы со здоровьем. 9 июня СМИ писали, что Берлускони снова был доставлен в больницу «Сан-Раффаэле», где его посетила старшая дочь Марина. Политик вновь оказался в клинике спустя несколько недель после завершения 45-дневной госпитализации.

В апреле итальянские СМИ сообщали, что врачи диагностировали у Берлускони лейкемию. Предположительно, в том же месяце экс-премьера Италии госпитализировали с признаками пневмонии. При этом отмечалось, что серьезное заболевание крови могло стать причиной, по которой 86-летнего лидера партии «Вперед, Италия» положили в больницу в конце марта, хотя изначально сообщалось, что тогда Берлускони проходил в клинике лишь плановое обследование.

Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане в семье банковского служащего и домохозяйки. Дебютировав в политике в 57 лет, Берлускони стал первым мультимиллиардером, которому удалось возглавить правительство Италии, он трижды занимал эту должность. С 1986 по 2016 год являлся владельцем футбольным клуба «Милан». В 1994 году основал свою партию «Вперед, Италия», вместе с которой уже спустя 60 дней одержал первую победу на парламентских выборах.

В мае, когда Берлускони лежал в больнице, вышло видеообращении политика, которое показали на съезде партии. Экс-премьер жаловался, что в мире с Европой мало кто считается. Берлускони предположил, что если бы Китай когда-нибудь решил оккупировать какую-либо европейскую страну, в том числе Италию, то лучшее, что они могли бы сделать в такой ситуации, будучи не в силах противостоять захватчику, это начать изучение китайского языка.