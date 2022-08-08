Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа обсудили по телефону вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также ситуацию вокруг Карабаха, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по запросу Еревана.

Обсуждено развитие ситуации вокруг Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе, — говорится в сообщении.

В ходе беседы была подтверждена важность реализации всех положений договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

8 августа Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня на границе с Арменией и в Карабахе, в частности, на территории, где временно размещен миротворческий контингент ВС России. По сообщению оборонного ведомства, за минувшие сутки вооруженные формирования Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в целом 10 раз.

Минобороны Армении, в свою очередь, опровергло информацию об обстреле азербайджанских позиций. По данным ведомства, ситуация на границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении.

3 августа армянские вооруженные формирования открыли интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в направлении Лачинского района. От пулевого ранения скончался военнослужащий срочной службы Анар Кязымов. Баку провел ответную военную операцию «Возмездие» против армянских вооруженных формирований на территории республики, где дислоцируются российские миротворцы.