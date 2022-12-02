Путин: общество и государство больше не замалчивают проблемы инвалидов

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на встрече в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья заявил, что в современной России перестали замалчиваться проблемы граждан с инвалидностью. Глава страны подчеркнул, что этим вопросам уделяется все большее внимание и со стороны властей, и со стороны общественников.

<...> мы видим, что в современной России это отношение [к инвалидам] изменилось и продолжает меняться в лучшую сторону. Общество, государство больше не замалчивают проблемы людей с инвалидностью, не пытаются отвернуться и закрыть глаза, а, напротив, уделяют этим темам всё больше и больше внимания, — сказал Путин.

Президент напомнил, что отношение к людям с особенностями по здоровью во всём мире считается показателем зрелости общества и его ответственности.

Путин отметил особый вклад общественных организаций и объединений, а также благотворительных фондов. Российский лидер подчеркнул, что их работа заслуживает скренней признательности.

Во время мероприятия глава страны обсудит тему интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивного образования, реабилитации, мер государственной и негосударственной поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий, их трудоустройства, развития профессиональных навыков и предпринимательских компетенций.

Ранее Совет Федерации на заседании 30 ноября одобрил закон, который дает право родителям детей-инвалидов использовать дополнительные выходные. Предлагается конкретизировать статью 262, установив, что однократно в течение календарного года один из родителей (опекун, попечитель) ребенка-инвалида может использовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд.