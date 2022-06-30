Путин назвал многополярность главным пунктом мировой повестки Путин: многополярность мира и свобода стран объединили бы человечество

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что многополярность мира является главным пунктом в глобальной повестке, которая бы объединяла человечество. Она заключается в свободе стран и народов, их естественном праве на свой путь развития, отметил он в штаб-квартире СВР, где выступил по случаю столетия отечественной нелегальной разведки, сообщает РИА Новости.

На мой взгляд, главным является многополярность, — подчеркнул глава государства.

Он пояснил, что она в том числе подразумевает сохранение самобытности и уникальности народов.

В такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков, — рассказал Путин.

Ранее стало известно, что Владимир Путин заявил: коллективный Запад сам себя загнал в ловушку, так как не смог предвидеть тенденции, которые станут способствовать снижению его глобального доминирования. Он добавил, что приоритетом российской разведки является стратегическое прогнозирование развития международных процессов.