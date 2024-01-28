Путин и Лукашенко получили в подарок хоккейные свитера от клуба СКА

Фото: kremlin

Владимир Путин во время посещения многофункционального спортивно-концертного комплекса «СКА Арена»

Президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко после осмотра многофункционального спортивно-концертного комплекса «СКА Арена» в Санкт-Петербурге получили в подарок по два именных хоккейных свитера клуба СКА, передает RT. Главы государств поблагодарили за подарки.

Отмечается, что Путин остался доволен увиденным. По его словам, сооружение действительно выглядит как дворец. Он отметил, что болельщики будут стремиться прийти на стадион, поскольку он снабжен всем необходимым.

Комплекс является самым большим хоккейным стадионом в мире. Его площадь составляет 182,3 тысячи квадратных метров. Сооружение вмещает 21,5 тысячи зрителей.

Ранее сообщалось, что в Израиле планируют организовать хоккейный турнир с участием молодых российских и белорусских игроков. Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги Марти Уолш также выразил мнение, что Россию могут не допустить до участия в международном турнире, который пройдет в феврале 2025 года. По его словам, организаторы будут учитывать мнение федераций, которые не разрешают хоккеистам участвовать в соревнованиях вместе с россиянами.