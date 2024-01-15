В Израиле может пройти турнир по хоккею с участием россиян и белорусов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Израиле планируют организовать в стране хоккейный турнир с участием молодых российских и белорусских игроков, заявил президент израильского клуба «Бат-Ям» Евгений Гусин, передает РИА Новости. Он добавил, что скоро завершится строительство новой ледовой арены в городе Ашдод.

Сейчас я заканчиваю строительство нового ледового стадиона, планируем, что оно завершится где-то через два месяца. Потом организуем соревнования, у меня близкие отношения с федерациями хоккея России и Белоруссии. Обязательно организуем турнир или, может, матчи с участием наших молодых хоккеистов, а также россиян и белорусов, — сообщил Гусин.

При этом он с сожалением отметил, что сам город находится в непосредственной зоне обстрела боевиков из сектора Газа. Однако Гусин выразил надежду, что ледовая арена скоро откроется и можно будет планировать «какую-то активность».

Ранее представители Федерация хоккея Словакии заявили об отсутствии планов проводить матчи против сборной России в рамках подготовки к ЧМ-2024. В организации назвали эту информацию вымыслом, добавив, что такие вбросы «раскалывают поляризованное общество». Там также сообщили, что готовятся восемь подготовительных матчей Словакии с «привлекательными соперниками».