Пушков заявил о разрыве между интересами нации и правительства США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

В США намечается разрыв между интересами правящей верхушки США и подлинными интересами американской нации, которым противоречит участие в конфликте на Украине, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его словам, свидетельством этому стала статья в New York Times, критикующая политику Вашингтона, при которой США «заменяют» Украину в качестве основного противника России. Кроме того, в США начинают понимать, что эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для страны.

Как и в случае с войной в Ираке (хотя прямых параллелей здесь нет), намечается, пока только намечается, разрыв между интересами правящей верхушки США и подлинными интересами американской нации, которым объективно противоречит участие в этом конфликте, — подчеркнул Пушков.

Поводом для комментария стала статья, согласно которой США, поставляя оружие Украине, обостряют ситуацию, вовлекая Вашингтон в конфликт, а также препятствуют переговорам между Москвой и Киевом, который этот конфликт проигрывает. Как пишет обозреватель газеты New York Times Кристофер Колдуэлл, роль США в конфликте «значительно более активная», чем просто реагирование на запросы Украины о помощи. Между тем Украина проигрывает конфликт, который все больше похож на бои Первой мировой войны, а в подобных конфликтах чаще выигрывает сторона с демографическими и промышленными ресурсами, которая может дольше продержаться.



Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что киевский режим подходит к концу и в отчаянии мобилизует в армию подростков. Однако Вашингтон, по его словам, замалчивает скорый крах режима Зеленского, поскольку американские политики не собираются признавать свои ошибки. Он добавил, что США не только потерпели поражение в прокси-войне на Украине, но и оказались на пороге потенциального конфликта с Россией, которого старались избежать многие годы.