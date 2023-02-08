Байдена обвинили в разрушении США Конгрессвумен Грин обвинила Байдена в разрушении США

Фото: Jacqueline Martin - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден (слева)

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter обвинила президента Джо Байдена в разрушении страны. Она также упрекнула хозяина Белого дома в многомиллиардной помощи Украине.

«Мы должны закончить работу». Для Байдена это значит разрушить нашу страну, — написала политик, комментируя обращение президента в Конгрессу.

В ходе своей речи Байден неоднократно произносил процитированную Грин фразу, но она не уточнила, какое именно высказывание президента она имеет в виду.

Тейлор добавила, что американский лидер «любит защищать Украину» и продолжает тратить миллиарды долларов на помощь ей. При этом ничего не делает для борьбы с возом в США наркотиков из соседней Мексики, от которых ежедневно гибнут американцы.

Ранее Грин раскритиковала своего сопартийца Линдси Грэма за призыв немедленно поставить Украине танки Abrams. Она подчеркнула, что бронетехнику следует в первую очередь направлять на защиту американцев, в частности в граничащие с Мексикой штаты.